В Домодедове прошла встреча с ожидающими переселения из аварийного жилья

В Подмосковье объявлен запуск новой программы — выдачи жилищных сертификатов. О подробностях и условиях участия в проекте рассказал заместитель министра строительного комплекса Московской области Сергей Крылов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

На встрече, прошедшей в администрации Домодедово, собралось более 200 человек — именно столько жителей городского округа в настоящее время ожидают переселения. В формате открытого диалога участникам презентовали механизм получения жилищных сертификатов и разъяснили нюансы программы.

«У нас есть три критерия выдачи сертификата. Первое: дом признан аварийным и включен в госпрограмму. Второе: право собственности на жилье было приобретено до признания дома аварийным. Исключение составляет право наследства. И третье: на дату признания дома аварийным у переселенца должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение», — пояснил Сергей Крылов.

На вопросы граждан, помимо представителя министерства, отвечали заместитель главы округа Любовь Енбекова и начальник отдела сопровождения программ ликвидации аварийного жилья Министерства строительного комплекса Московской области Борис Пономарев.

Программа выдачи сертификатов рассчитана до 2030 года и станет дополнительной мерой стимулирования переселения. Ее цель — обеспечить более гибкие условия для переезда в комфортное и безопасное жилье.

«Система стимулирования, считают ее разработчики, позволит всем жителям аварийного жилого фонда переехать в комфортные квартиры», — отметили в администрации.

Власти подчеркивают: все заявки и вопросы будут рассмотрены индивидуально, чтобы максимально учесть потребности каждой семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.