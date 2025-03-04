Увидеть всю страну за 1 час можно в Национальном центре «Россия» в Москве

Жители и гости России теперь в течение всего одного часа могут изучить всю страну. Это стало возможным благодаря новой выставке, которая открылась в Национальном центре «Россия» на ВДНХ в Москве. За месяц строители создали огромное пространство в 3000 квадратных метров, где собрано все самое интересное об РФ.

Выставка разделена на восемь частей — по числу федеральных округов, от Северо-Запада до Дальнего Востока. Здесь можно познакомиться с природой, историей и современными достижениями каждого региона. Гуляя по залам, посетители почувствуют, что перемещаются из Калининграда во Владивосток, знакомясь с культурой и технологиями разных уголков страны. В каждой зоне — своя особая атмосфера, отражающая уникальность Урала, Сибири, Кавказа, Поволжья и других российских регионов.

Первый заместитель главы администрации президента и возглавляющий Оргкомитет НЦ «Россия» Сергей Кириенко рассказал подробнее о проекте. По его словам, после успешного проведения Выставки «Россия» президент страны Владимир Путин поручил сохранить все достижения регионов и компаний, показанные на ней. Именно поэтому в Москве создали Национальный центр «Россия».

«Открытие Национального центра „Россия“ — правопреемника Выставки „Россия“ — это поручение президента нашей страны. По окончании Выставки Владимир Владимирович Путин поставил задачу: уникальные достижения, представленные всеми российскими регионами, отраслями, крупнейшими компаниями, и накопленный опыт не должны пропасть. Так родилось поручение президента о создании Национального центра „Россия“. Это не просто выставочное пространство — это центр национальной гордости, где собрано все то, чем гордятся наши граждане. В Национальном центре „Россия“ создан проект „Путешествие по России“. Больше нигде в мире за один день нельзя увидеть все федеральные округа нашей огромной и великой страны», — отметил Кириенко

О выставке

Посетить центр может любой желающий совершенно бесплатно. По словам Кириенко, здесь можно за один час познакомиться со всеми регионами нашей большой страны.

С помощью современных технологий виртуальной реальности каждый посетитель может перенестись в любой регион и прочувствовать его особую атмосферу. На выставке собрано самое интересное: редкие вещи из музеев, красивые природные места, важные научные открытия и изобретения. Можно не только посмотреть, но и поучаствовать — здесь много интерактивных зон. Выставка рассказывает и о старинных обычаях, и о том, чего добилась наша страна в настоящее время.

Отдельную проекта «Путешествие по России» составляют Гастрономические ряды, где можно вкусно поесть и отлично провести время. Здесь все поделено на четыре части света — можно попробовать еду с севера, юга, запада и востока нашей страны. Причем это не только старинные рецепты, но и современные блюда.

В центре постоянно что-то происходит: повара показывают свое мастерство, проходят праздники еды, а еще можно самому научиться готовить на специальных занятиях. Пока взрослые заняты, дети могут поиграть в специальной комнате.

Посетители также могут в «Зоне сердца» создать электронную открытку со своими впечатлениями о визите. Она останется в памяти центра навсегда.

Как попасть

С 5 марта все желающие смогут посетить выставку, посвященную путешествиям по нашей стране. Попасть на мероприятие можно двумя способами — либо просто прийти и отстоять очередь, либо заранее записаться на экскурсию. Запись доступна как через официальный сайт, так и непосредственно в Национальном центре у информационной стойки.