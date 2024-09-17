Утверждено охранное обязательство на подмосковный храм

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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Суково Ступинского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления, храм построен по типу «восьмерик на четверике». Позднее к нему была пристроена колокольня со шпилем.

Главный престол храма был посвящён преподобному Андрею Критскому, что является редким случаем для Подмосковья. Южный придел был освящён в честь широко почитаемой Казанской иконы Божией Матери.

В 1740-х годах каменный храм в Суково был заложен владелицей села Стефанидой Петровной Григоровой, вдовой полковника Анурия Васильевича Григорова, в память о сыне Андрее. Исполнителем воли престарелой помещицы Стефаниды Петровны выступил Михаил Максимович Кропотов. В разные годы, кроме упоминавшихся храмоздателей Григоровых и Кропотовых, усадьбой Суково владели Львовы, Игумновы, Дутовы, Ковригины.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.