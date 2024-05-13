Утвержден предмет охраны Дома Шапошниковых в Коломне
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шапошниковых, середина XIX века» по адресу: Московская область, Городской округ Коломна, улица Зайцева, 4 был утвержден Главным управлением культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства,
Двухэтажный кирпичный дом с белокаменным цоколем, расположенный на улице Зайцева, формирует красную линию застройки. Построенный в середине XIX века, он принадлежал купцам Шапошниковым. На первом этаже находились лавки, а на втором – жилая зона. Здание отличается лаконичным декором, особенно восточный фасад с десятью проемами и ризалитом малого выноса в центральной части. Белокаменные подоконники с кронштейнами сохранились под окнами второго этажа. В настоящее время здание используется в качестве многоквартирного жилого дома.
Утверждение предмета охраны данного объекта культурного наследия способствует сохранению его исторического облика.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.