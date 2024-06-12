Ушла из жизни французская певица и актриса Франсуаза Арди

Французская певица и актриса Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни

Французская певица и актриса Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни, у нее было онкологическое заболевание, пишет газета « Известия ».

«В социальных сетях ее сын Томас Дютрон поделился фотографией, на которой он был совсем маленьким рядом с матерью, с коротким сообщением: „Мамы больше нет“, — указано в статье.

Арди выступала на Евровидении, снималась в кино, участвовала в модельном бизнесе.

Она считалась «иконой стиля» в 1960-х годах.