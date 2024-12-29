Ушла из жизни актриса Надежда Подъяпольская

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Актриса Надежда Подъяпольская умерла на 83-м году жизни

Советская и российская актриса Надежда Подъяпольская умерла на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе Московского театра юного зрителя.

Прощание состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища 31 декабря, уточнили в учреждении культуры.

Подъяпольская — артистка озвучания и дубляжа. В ее фильмографии — более 120 проектов.

Она подарила свой голос персонажам в фильмах «Приключения Электроника», «Новогодняя сказка», «Семь братьев», «Трое на острове». Снималась в сериалах «Час Волкова», «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня», «Интерны», «Беспринципные».