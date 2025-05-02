Ушел из жизни музыкант Игорь Молчанов
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Живший в Бельгии музыкант Игорь Молчанов, который был первым барабанщиком группы «Мастер», умер, сообщила музыкальная группа в своем Telegram-канале.
«Мы познакомились в 1983 году, принимали участие в записи альбоме Сергея Сарычева "Бега" (группа "Альфа")», — рассказал советский и российский рок-музыкант Алик Грановский.
Затем Игорь работал в ансамбле Людмилы Сенчиной. А в конце 1985 - начале 1986 года Игорь присоединился к "Поющим сердцам", которые в дальнейшем стали группой «Ария».
Затем вместе с коллегами создал группу «Мастер». Именно Игорь предложил такое название.
После европейских гастролей группы в 1991 году Игорь решил остаться в Бельгии, где и проживал до настоящего момента.
«Соболезнуем близким Игоря! Его вклад в наше творчество навсегда останется с нами!» — заключается в сообщении группы.