Ушел из жизни автор сценария «Влюбленного Шекспира»

сегодня в 22:20

Знаменитый британский драматург и сценарист Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на литературное агентство United Agents.

Стоппард был обладателем «Оскара» за сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир», а также многочисленных театральных наград, включая четыре премии «Тони».

Среди наиболее известных работ Стоппарда — пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Аркадия», а также сценарии к фильмам «Анна Каренина» и «Русский дом».

Его творчество оказало значительное влияние на мировую драматургию XX и XXI веков, а экранизации по его произведениям получили широкое признание критиков и зрителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.