Уроки рисования для пенсионеров проходят в центре «Домодедовский»

В Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» проходят уроки рисования для подопечных, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пенсионеры там занимаются творчеством, спортом и много общаются. На этот раз рисуют гуашью на морских камнях.

«Я думала, что рисуют только те, кому природой дано. А вот Майя Сергеевна научила меня рисовать. Есть специальная техника. Теперь мы все — художники», — делится участница клуба «Активное долголетие» Валентина Извекова.

«Нам всем нужна любовь. Вот я, например, рисую голубчиков. Подарю своему доктору», — рассказывает участница клуба «Активное долголетие» Галина Чурсина.

Специалист по реабилитации Майя Шлепнева больше 10 лет раскрывает таланты своих учениц. Она рассказывает, что такие уроки помогают не быть одинокими и доказывают, что учиться можно в любом возрасте.

Директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» Татьяна Тихонова рассказала, что при учреждении работает и отделение срочной социальной помощи.

«Специалисты по звонку могут приехать на дом и оказать срочную услугу и по приобретению и доставке лекарств, и по приготовлению пищи, и по доставке продуктов питания», — рассказала Тихнова.

В центре социального обслуживания есть и спортивный зал. Пожилые люди могут пройти медицинский осмотр и бесплатно воспользоваться средствами реабилитации инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.