Урок живой истории «Написано пером» прошел для ступинской молодежи

Памятная дата связана с именами Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую письменность и перевели с греческого языка богослужебные книги.

Специалист по работе с молодёжью центра «Армеец» Александр Лазутин провёл интерактивное занятие «Написано пером». Участники узнали о празднике, его истории и значении для культуры России, о развитии славянской письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки.

Гости познакомились с материальным миром прошлого: рассмотрели старинные чернильницы XVII и XIX веков, попробовали написать текст пером, воспользовались печатной машинкой. Интерес у участников вызвала цера — покрытая воском дощечка, «записная книжка» Древней Руси. Церы использовали для записей, которые нужны были на короткий период времени. Как только потребность в сделанных заметках пропадала, воск разглаживали при помощи писала, дощечку можно было использовать снова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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