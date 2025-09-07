Уникальный барельеф известного писателя нашли в коллекции киностудии в Москве

На Киностудии имени Горького обнаружили уникальный барельеф, изображающий писателя Максима Горького. Старейшая столичная киностудия носит его имя с 1948 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

В текущем году Киностудии имени Горького отмечает свое 110-летие. В честь юбилея проводится модернизация студийного комплекса. В рамках реализации проекта ведется строительство новых корпусов на улице Сергея Эйзенштейна.

Летом при подготовке к переезду коллекции комплекса костюма и реквизита и был найден барельеф. Его автором является 94-летний заслуженный художник России художник-постановщик Валентин Шихарев, который работал на киностудии в 1950-1960-х годах.

«Этот барельеф был начат мною в глине, но уже после моего ухода его перенесли в большой формат. Мы вдохновлялись произведениями известного советского скульптора-монументалиста Ивана Шадра, отсылки к его стилю явно видны на барельефе», — рассказал Шихарев.

Художник-постановщик вспомнил, что руководство поставило перед ним задачу не только разработать эмблему, но и оживить символику киностудии. Предполагалось, что эта марка будет сопровождать фильмы в начале, чтобы зрители могли легко различать работы студии от фильмов «Мосфильма». В результате в заставке была использована 1,5-метровая статуя Максима Горького, созданная Шихаревым. Однако этот элемент нашел применение лишь в нескольких фильмах.