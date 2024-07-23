Уникальные плакаты Первой мировой представят в Красногорском филиале Музея Победы

В Красногорском филиале Музея Победы 26 июля откроется выставка «Уроки и символы Первой мировой». Временная экспозиция приурочена к 110-й годовщине начала Первой мировой войны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Патриотические настроения, родившиеся в первые месяцы войны, захватили все слои населения Российской империи и нашли отражение в культуре и искусстве. На выставке будут впервые показаны уникальные плакаты Первой мировой войны из фондов Красногорского филиала Музея Победы. Представленные материалы были переданы в дар музею и приобретены в 2000-х годах учреждением у московских коллекционеров», — подчеркнула директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Так, среди экспонатов — плакат о геройском подвиге донского казака, георгиевского кавалера Козьмы Крючкова, отличившегося в первые дни войны в бою с немецкими кавалеристами недалеко от польского городка Кальвария. Козьма Крючков стал настоящим символом героизма русского воина: получив 16 ранений, он смог убить в бою 11 неприятелей. Продолжает героическую тематику плакат «Подвиг сестры Е. П. Коркиной» 1915 года, описывающий самоотверженный поступок сестры милосердия: Евгения Коркина, будучи тяжело раненной, спасала бойцов и эвакуировала тяжелораненых офицеров в тыл.

Значительную роль в создании образа врага сыграла сатирическая печатная графика. В таких произведениях нашли отражение в первую очередь политические и военные деятели стран-противников. Среди работ — плакат «Пара гнедых» от 1 ноября 1914 года, на котором изображены четыре цветных карикатурных сюжета о политике Германии.

Ряд плакатов посвящен успехам русских войск, важным для России военным операциям. Гости увидят знаменитый плакат «Бой под Гумбинненом» — художественное свидетельство первой победы русских войск во время Восточно-Прусской операции 1914 года. Также в выставку войдут работы «Разгром австрийской армии под Львовом», где представлена батальная сцена боя русской кавалерии с австрийскими пехотными полками, «Кровопролитный бой с немцами у Вытковице», воссоздающий сражение русской армии с немецкими солдатами 20 января 1915 года на берегу реки Бзурь, и др.

Особое место в коллекции занимает плакат немецкого художника, фотографа, плакатиста, борца с нацистским режимом Джона Хартфильда «Десять лет спустя: отцы и сыновья 1924». При его создании автор применил новую для того времени технику фотомонтажа. Репринт плаката 1980-х годов, выполненный в ГДР, в числе других работ Хартфильда был передан в дар Красногорскому филиалу в 1989 году бывшим директором музея-усадьбы «Архангельское» Валерием Леонидовичем Раппопортом.

В этот же день гости музея смогут посетить тематическую экскурсию, в рамках которой узнают интересные и малоизвестные факты о Первой мировой войне. Для участия необходима предварительная запись.

Выставка будет работать до ноября 2024 года. Открытие запланировано на 15:00.

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