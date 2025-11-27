Уникальные фотографии из жизни царской семьи представили в Волоколамском кремле

Экспозиция, известная далеко за пределами России и побывавшая более чем в 100 городах мира, теперь доступна жителям Волоколамского округа. На выставке представлено 105 снимков, рассказывающих о быте, традициях и ценностях семьи последнего российского императора.

Выставка разделена на три тематические части. Первая посвящена семейным отношениям. Здесь представлены редкие кадры, показывающие уклад домашней жизни, внимание родителей к детям и их общение между собой.

Вторая часть отражает служение Отечеству. На фотографиях — участие Николая II в военных учениях и его поездки к войскам в период Первой мировой войны.

Третья, самая масштабная часть экспозиции, посвящена милосердию и благотворительности членов императорской семьи. Особое место занимают снимки, на которых императрица и великие княжны работают в госпиталях и помогают врачам во время операций.

Куратор выставки, иеромонах Игнатий (Шестаков), отметил уникальность представленного материала:

«Среди всех фотографий я бы выделил снимок, где император посещает раненых солдат в госпитале во время Первой мировой войны. Мы получили это изображение из архива при подготовке выставки „Россия — моя история“. Оказалось, что этот кадр ранее нигде не публиковался. Мы стали одними из первых, кто ввел его в научный оборот. Если вы увидите этот снимок в интернете, скорее всего, это будет копия низкого качества или уменьшенный вариант, который я иногда публиковал в новостях».

Организаторами выставки выступили Волоколамское благочиние и Сретенский монастырь. Сотрудники монастыря проделали значительную работу по изучению архивов и подготовке снимков к экспозиции. Посмотреть выставку можно в Волоколамском кремле в выходные и праздничные дни до конца февраля 2026 года с 10:30 до 17:00. Также выставка будет работать все новогодние каникулы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.