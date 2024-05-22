Уникальную выставку представят в Ленинском округе

В Ленинском городском округе, на базе видновского Историко-культурного центра, 28 мая состоится открытие выставки «Мишкины истории», где будет представлено свыше 200 авторских работ от различных мастеров, посвященных образу медведя, как символа России, рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Выставка посвящена образу медведя, как символа России, героя любимых, русских сказок. Здесь будет представлено свыше 200 работ талантливых мастеров из Ленинского городского округа и соседних городов. Работы выполнены во всех возможных техниках: авторская игрушка, керамика, дерево, вязание, изобразительное искусство, лепка и многое другое. На выставке также представят изделия, выполненные по старинным выкройкам времен царской России. Посетители смогут услышать историю взаимоотношения человечества с образом медведя и погрузиться в неповторимую атмосферу. Приглашаем посетить выставку и узнать, почему же образ медведя с одной стороны вызывает восхищение, уважение и патриотизм, а с другой — бесконечно умиляет и возвращает нас в детство», — приводятся в сообщении слова организатора выставки, основателя арт-Это уже пятая тематическая выставка организованная Ольгой Новак на базе видновского Историко-культурного центра.

На счету жительницы Ленинского округа свыше 300 различных авторских изделий: куклы, броши, мишки и многое другое. Уникальные работы Ольги были представлены на многих международных выставках Москвы и Подмосковья.

Своим мастерством Ольга делится в собственной студии «Абажур» в Видном, а также проводит мастер-классы для участников клуба «Активное долголетие» Ленинского округа.

Выставка «Мишкины истории» откроется 28 мая в 15:00 и продлится до 1 июля. Вход свободный.

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