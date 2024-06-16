Путин резко высказался о попытках Японии вернуть Курильские острова

Журналисты китайского издания Sohu рассказали, что российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств резко ответил на провокационный вопрос японского журналиста о Курильских островах, сообщает «Царьград» .

«Принадлежность Курильских островов давно находится в центре внимания российско-японских отношений. Эти территории контролируются РФ, однако Япония не прекращает попыток вернуть себе данные острова», — говорится в публикации.

В ходе встречи представитель Японии заявил, что власти его страны обеспокоены нерешенным территориальным вопросом с Москвой. Также журналист поинтересовался у главы российского государства, собирается ли он посетить Курилы.

В ответ Путин подчеркнул, что Курильские острова являются суверенной территорией РФ, что было определено по итогам Второй мировой, а ее результаты не подлежат пересмотру.

Китайские журналисты добавили, что на этот раз риторика президента РФ была довольно суровой, в отличие от предыдущих высказываний. Россия занимает жесткую позицию по вопросу принадлежности островов.