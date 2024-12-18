Уникальная арт-выставка «VR-погружение в Коломну» работает в Егорьевском музее

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Его организатор — Коломенская картинная галерея «Дом Озерова».

Представители администрации городского округа Коломна, художники и коллектив Дома Озерова поприветствовали гостей выставки и рассказали о её уникальности.

Основа экспозиции — картины, отражающие лучшие виды города. Над в течение 10 лет работали разные мастера в рамках ежегодного Абакумовского пленэра, посвященного уроженцу Коломны Михаилу Абакумову, народному художнику Российской Федерации.

Дополняют выставку мастер-класс по созданию гравюры и художественный квест. Особенно интерактивы были интересы группе студентов графического отделения егорьевского Колледжа педагогики и искусства.

«Участники с неподдельным интересом рассматривали выставку, обсуждали композиционные находки, живописные приёмы и аналоги произведений, проходили квест и выполняли графическую работу. Участие в выставке — это хороший опыт для начинающих художников, будущих педагогов. Дружеская атмосфера и хорошее настроение не оставляли ребят на протяжении всего мероприятия! Студенты получили массу положительных эмоций и впечатлений!» — поделились в социальных сетях Колледжа педагогики и искусства.

Но самой необычной частью стало, конечно, погружение в Коломну в виртуальной реальности. Участники выставки получили возможность взглянуть на город с высоты птичьего полёта, в деталях рассмотреть его главные достопримечательности, узнать о жизни знаменитых деятелей. Современная техника позволила получить качественную картинку, а сотрудники отдела музея картинной галереи подобрали интересную и достоверную информацию, позволяющую в полной мере «погрузиться в Коломну».

Выставка путешествует по городам Подмосковья, Рязанской и Ярославской областям. Она уже побывала в Люберцах, до 14 января будет доступна егорьевскому зрителю в историко-художественном музее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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