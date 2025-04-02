Умерла актриса и сценаристка «Ранеток» Наталья Назарова

На 56-м году жизни скончалась российская актриса, режиссер, преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова. Об этом РБК рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В последние дни перед смертью актриса находилась в больнице. Она скончалась от рака.

Назарова начала карьеру в 2000 году, снявшись в кинокартине «Почтовый рай». За роль она получила приз «Легионер» на кинофестивале «Созвездие» в 2001 году.

Актриса играла в «Каменской 3», «Дневнике убийце». Еще Назарова писала сценарии к «Ранеткам», «Внуку космонавта», «Слушая тишину». Также женщина срежиссировала «Райцентр», «Дочь» и «Простой карандаш».

Время и место прощания уточняются.