Умер прапраправнук Александра Пушкина
В 87 лет умер прапраправнук поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Он скончался 29 января, но об этом стало известно только 7 февраля, сообщает РЕН ТВ.
Согласно старому календарю, Пушкин умер в тот же день. Гуцко является пятым поколением рода великого русского поэта.
«Он был сыном Татьяны Евгеньевны Гуцко, урожденной Клименко, внук Марии Павловны Клименко, урожденной Воронцовой-Вельяминовой, правнук Натальи Александровны Пушкиной в замужестве Воронцовой-Вельяминовой, праправнук Александра Александровича Пушкина — старшего сына поэта», — сказано в сообщении Государственного музея А. С. Пушкина.
Мужчина больше половины века работал на заводе имени Лихачева в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения.
