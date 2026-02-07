Умер прапраправнук Александра Пушкина

сегодня в 15:42

В 87 лет умер прапраправнук поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Он скончался 29 января, но об этом стало известно только 7 февраля, сообщает РЕН ТВ .

Согласно старому календарю, Пушкин умер в тот же день. Гуцко является пятым поколением рода великого русского поэта.

«Он был сыном Татьяны Евгеньевны Гуцко, урожденной Клименко, внук Марии Павловны Клименко, урожденной Воронцовой-Вельяминовой, правнук Натальи Александровны Пушкиной в замужестве Воронцовой-Вельяминовой, праправнук Александра Александровича Пушкина — старшего сына поэта», — сказано в сообщении Государственного музея А. С. Пушкина.

Мужчина больше половины века работал на заводе имени Лихачева в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения.

