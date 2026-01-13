Умер американский актер Роджер Юинг

На 84-м году жизни скончался американский актер Роджер Юинг. Информацию об этом распространило издание Hollywood Reporter, ссылаясь на некролог семьи артиста, пишет «Царьград» .

Как стало известно, Юинг умер 18 декабря, однако общественности об этом сообщили только сейчас. Обстоятельства смерти актера не уточняются.

Роджер Юинг получил широкое признание за свою работу в вестерн-сериале «Дым оружия». Помимо этого, он принимал участие в съемках телесериалов «Зачарованные» и «Шоу Бинга Кросби», а также в фильмах «Никто, кроме храбрых» и «Сырая кожа».

Недавно стало известно о кончине 60-летнего актера Пэта Финна, известного по сериалам «Друзья» и «Сайнфелд».

