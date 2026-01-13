Умер американский актер Роджер Юинг
Hollywood Reporter: американский актер Роджер Юинг скончался в возрасте 83 лет
На 84-м году жизни скончался американский актер Роджер Юинг. Информацию об этом распространило издание Hollywood Reporter, ссылаясь на некролог семьи артиста, пишет «Царьград».
Как стало известно, Юинг умер 18 декабря, однако общественности об этом сообщили только сейчас. Обстоятельства смерти актера не уточняются.
Роджер Юинг получил широкое признание за свою работу в вестерн-сериале «Дым оружия». Помимо этого, он принимал участие в съемках телесериалов «Зачарованные» и «Шоу Бинга Кросби», а также в фильмах «Никто, кроме храбрых» и «Сырая кожа».
Недавно стало известно о кончине 60-летнего актера Пэта Финна, известного по сериалам «Друзья» и «Сайнфелд».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.