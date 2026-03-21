Умер актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон
Во сне скончался 55-летний американский актер Николас Брендон, сообщает РЕН ТВ.
«С горечью сообщаем о смерти нашего брата и сына Николаса Брендона», — говорится в сообщении семьи артиста.
По словам близких, что актер скончался во сне по естественным причинам.
Брендон снимался в сериалах «Баффи — истребительница вампиров», «Секреты на кухне», «Мыслить как преступник», «Частная практика» и «Фальсификация».
