«Улицы разбитых фонарей» спустя 30 лет: как сложилась судьба актеров

Культовый сериал «Улицы разбитых фонарей» пользовался большой популярностью в 1990-х годах. В то время эту многоэпизодную ленту смотрел практически каждый житель страны. Спустя 30 лет после запуска проекта редакция Life.ru выяснила, как сложилась судьба актеров.

Актер Юрий Кузнецов остается одним из самых узнаваемых в российском кино. В сериале он сыграл роль подполковника милиции Юрия Петренко, которого подчиненные называли Мухомором. После завершения сериала Кузнецов продолжил играть роли правоохранителей. В 2022 году он удивил поклонников, сыграв монаха в фильме «Непослушник», а затем воплотил образ разведчика в отставке в сериале «Тетя Марта».

У Кузнецова есть две дочери от разных браков и внук Николай. В 2012 году актер овдовел и больше ни с кем не вступал в серьезные отношения.

Актер Алексей Нилов, сыгравший роль капитана Андрея Ларина, имел драматичную жизнь. После завершения сериала он боролся с алкогольной зависимостью. В дальнейшем сыграл криминального авторитета в другом сериале.

Александр Лыков, известный по роли капитана Владимира Казанцева, покинул проект из-за опасения остаться заложником образа, что оказалось мудрым решением. Он построил успешную карьеру, снявшись во многих фильмах и сериалах, таких как «Бандитский Петербург» и «Гранд».

Лыков — образец постоянства в личной жизни. Он женат уже более 40 лет, есть двое детей и четверо внуков. В молодости ему грозила инвалидность, но он сумел стать звездой.

Михаил Трухин снимался в сериале в роли Вячеслава Волкова, но из-за занятости потерял семью и пережил кризис после ухода из проекта в 2014 году. Позднее Трухин начал все заново после переосмысления жизни, снова женился. В настоящее время он снимается в комедийных проектах, получил звание заслуженного артиста и выпустил музыкальный хит.

Смерть героя актера Сергея Селина — Анатолия Дукалиса — огорчила поклонников сериала. После завершения сериала Селин продолжил сниматься в похожих проектах. Был дважды женат, есть трое детей.

Александр Половцев, известный по роли полковника Олега Соловца по прозвищу Георгич, был ответственным руководителем. Он смог проявить себя в разных образах, показав свою универсальность. У него есть молодая жена и дети.

Анастасия Мельникова сыграла роль Насти Абдуловой, которая попала в милицию по блату. После ухода из сериала актриса кардинально сменила род деятельности. Она стала депутатом в Санкт-Петербурге. Прошла через тяжелые потери близких: у нее умерли мама, брат и муж. В настоящее время Мельникова борется с серьезным заболеванием. У нее есть дочь, которая пошла по стопам матери — стала актрисой.

К сожалению, не все актеры, которые снимались в «Улицах разбитых фонарей», дожили до 2025 года. Этот мир уже покинули: Дмитрий Гранкин, Кирилл Датешидзе, Галина Карелина, Вадим Алферов, Алексей Кабанов, Геннадий Косарев, Лейла Киракосян.