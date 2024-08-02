Уличные художники нарисуют граффити в стиле «Лето в Москве»

3 августа на Тверском бульваре в столице проведут финал в номинации «Арт-бульвар» масштабного конкурса «Стены», в нем свое мастерство покажут 20 уличных художников, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Они распишут пять специально установленных на улице кубов. Главной темой финала станет «Лето в Москве». Зрители в реальном времени смогут понаблюдать за красочным действом. Работать художники будут под сеты диджея. Стартует конкурс в 13 часов.

Лучшую работу выберут горожане на платформе «Активный гражданин». 8 сентября трем победителям конкурса вручат ценные призы.

Эксперты конкурса уже высоко оценили эскизы художников и их идеи по визуализации.

Зрители смогут полюбоваться авторским стилем и необычными решениями. Alex T нарисует историческую высотку, которая окружена шрифтами, работа будет в стиле минимализма. Манос Ганчос создаст мурал (монументальный рисунок с элементами фрески и стрит-арта) с авторской вселенной, вписанной в городскую среду. Bozy King напишет сценку из мультфильма «Каникулы Бонифация».

Уличные художники используют в работах на конкурсе сложные шрифты, символы, необычные сочетания цветов, градиенты. На все работы планируется потратить 400 банок краски.

Конкурсные граффити будут украшать Тверской бульвар до 8 сентября.