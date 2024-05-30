Уличная библиотека появилась в экосквере «Союзный» Одинцова

Небольшой павильон с книгами установили рядом со сценой в экосквере «Союзный», который располагается в 8 микрорайоне города Одинцово. Сюда также можно принести книги из дома.

Здесь можно остановиться и почитать книгу, а еще сюда можно принести личные книги, которые уже прочитаны, и поделиться с другими. Зинаида Николаевна так и сделала — принесла из домашней библиотеки парочку детективов, да заодно и книги расставила.

«Я считаю, что порядок на книжных полках зависит от мамочек с маленькими детьми. Пришли, посмотрели книги и положили их на место. Здесь был бедлам, когда я пришла. Все было разбросано», — сетует местная жительница Зинаида Николаевна.

Она навела на полках идеальный порядок, все расставила по тематикам.

Сюда же подъехала и компания подростков. Они катались в сквере на велосипедах и решили сделать небольшой перерыв. Максим и Марк выбрали книги про технику, а Екатерина взяла с полки сборник сочинений Некрасова.

«На самом деле задумка очень прикольная, здесь много интересных книг, которые можно почитать, просто посидеть здесь вечерком, это очень приятно. Я сегодня выбрала повесть Некрасова „Пьяница“, мне понравилось», — поделилась Екатерина Воробьева.

Идея открыть уличную библиотеку в экосквере «Союзный» принадлежит застройщику микрорайона ЖК «Союзный». Жители поддержали инициативу и теперь приносят свои книги, обмениваются ими и поддерживают на полках порядок.

«Инициатором был наш руководитель. Он тоже на досуге любит проводить время с книжкой. Он предложил установить в парке уличную библиотеку, чтобы все желающие могли прийти в парк, взять книгу и почитать, не носить с собой, а просто удобно устроиться на скамейке и окунуться в мир литературы. Часть книг принесли мы, а часть — уже местные жители. Они узнают все больше об этой библиотеке и приносят книги из домашних библиотек. Появились раскраски, книги для маленьких детей, детективы, журналы о здоровье. Мы опрашиваем посетителей, что бы они еще хотели видеть на книжных полках, как только сформируем запрос — добавим сюда книги этих жанров», — рассказал руководитель строительного проекта АО «СЗ „Вектор недвижимости“» Станислав Захаров.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.