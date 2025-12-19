Ученики из Жуковского победили в муниципальном этапе фестиваля «Поющее Подмосковье»

Гала-концерт муниципального этапа фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье» состоялся 16 декабря на базе школы №6 в Жуковском. В мероприятии приняли участие лучшие ученики городских образовательных учреждений, которые исполнили вокальные и музыкальные композиции.

Победителями стали коллектив «Ровесники» из школы №6, группа «Ритмы поколений» из школы №3 и труппа «Взлет» из лицея №14. Эти коллективы будут представлять Жуковский на региональном этапе конкурса и поборются с другими участниками из Московской области.

Фестиваль «Поющее Подмосковье» проводится ежегодно и приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. Его цель — возрождение традиций хорового исполнительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.

Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — Физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная гимназия им. Е.М. Примакова.