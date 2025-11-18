Участницы проекта «Возраст в моде» из Орехово-Зуевского округа покорили фестиваль «Город Мастеров»

Серебряные модели стали звездами окружного фестиваля народного творчества «Город Мастеров». Это праздник-ярмарка мастериц, проживающих в Подмосковье. Участницы проекта «Возраст в моде» из Орехово-Зуевского округа представили зрителям сразу несколько уникальных коллекций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Просторы России»: яркие цвета, национальные мотивы и уникальные фасоны. Авторы коллекции - специалисты интеграционных мастерских «Империя ремесел» Ольга Землянова, Лариса Панферова и Лариса Васильева. Также – оригинальная коллекция шляп, выполненных руками самих участниц. И новая коллекция «Театральная феерия». Её автором стала Надежда Бриткова из деревни Демихово.

Яркие эмоции и восторженные взгляды зрителей вдохновили участниц на новые творческие достижения.

Ранее в Центре культуры и досуга «Мечта» города Орехово-Зуево прошел традиционный осенний бал для участников проекта «Активное долголетие». Мероприятие объединило более 200 жителей старшего возраста из Орехово-Зуевского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.