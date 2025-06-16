Участница Pussy Riot Алехина имеет в России долг размером в 230 тыс руб

Стало известно, что участница группы Pussy Riot Мария Алехина, которая покинула страну в мае 2022 года, имеет шесть открытых исполнительных производств, а общая сумма долгов уже составляет 230 тыс. руб., сообщает Постньюс .

Согласно информации издания, на данный момент несмотря на внушительный долг счета артистки остаются не заблокированными. А сама активистка сейчас находится в федеральном розыске.

Известно, что Алехина сейчас переехал и живет в Исландии. Там еще в 2023 году ей удалось получить исландское гражданство с разрешения местного парламента.

Стоит напомнить, что МВД России объявило в розыск участниц группы по уголовной статье. В базе на Марию Алехину имеется две карточки, что может говорить о повтором объявлении в розыск. Согласно информации ТАСС, участниц группы могут привлечь по статье о финансировании терроризма.