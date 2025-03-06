Участники проекта «Активное долголетие» посетили музей в Солнечногрске

Участники проекта «Активное долголетие» из Химок побывали в музее «Ложки» в Солнечногорске. Удивительное хранилище ложек различных эпох и стран стало новой точкой для экскурсионных поездок долголетов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профессиональный гид ознакомил гостей с историей экспонатов. Их в музее более 800. Они узнали, что приборы использовали далеко не только для приема пищи. Так, визитеры увидели ложку-копушку XIV века, которой чистили уши, церемониальные ложки и многое другое.

«Бытовой предмет, но такая у него интересная история! Я обязательно скажу знакомым, чтобы посетили музей. Тут все здорово и недалеко от Москвы. Несколько предметов мне особенно запомнились. Это солдатская ложка с дырочками для проверки находчивости. Коронационная ложка понравилась очень — даже думать не могла, что это символичный предмет для коронации. И, конечно, древние ложки из ракушек», — сказала участница проекта «Активное долголетие» г. о. Химки Наталья Соловьева.

Музей открыли в ноябре 2024 года. Он притягивает камерной атмосферой, богатой коллекцией и гидом, который увлеченно рассказывает о разнообразной истории привычного бытового предмета.

«Экскурсии для участников «Активного долголетия» проводят постоянно. Долголеты Солнечногорска ездят по культурно-историческим местам региона, а гости из других городских округов посещают, как правило, музейно-выставочный центр «Путевой дворец» и Спасский храм. Теперь и музей «Ложки» станет важной частью их экскурсионных маршрутов», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.