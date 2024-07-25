Участники клуба «Активное долголетие» развивают буккросинг в ступинском парке

Участники ступинского клуба «Активное долголетие» помогают развитию буккроссинга в парке Островского в Ступине. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Буккроссинг — одно из интересных современных направлений, которое привлекает все больше любителей книг. Движение помогает экономить на покупке изданий, дает возможность развивать культуру чтения, удовлетворять больший читательский интерес.

Долголеты из Ступино еженедельно делятся книгами из своих библиотек с жителями родного города, приносят издания в оборудованное для буккроссинга место в парке Островского, а также с удовольствием общаются, делятся впечатлениями от прочитанных книг и обсуждают любимых героев и заинтересовавшие сюжеты.

«Лето — замечательная пора для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе, на природе. Что может быть приятнее в тени деревьев проводить досуг с хорошей книгой и компанией», — рассказали участники клуба «Активное долголетие».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.