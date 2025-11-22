Учащиеся ДШИ имени Алябьева завоевали награды на фестивалях

Учащиеся Детской школы искусств имени А. А. Алябьева из подмосковного Серпухова продемонстрировали выдающиеся результаты на престижных творческих конкурсах, сообщили в пресс-службе округа.

На Московском областном фортепианном конкурсе «Техническое мастерство юного пианиста» в Химках Добрыня Кузнецов завоевал звание Лауреата I степени, а Александра Хрестина получила специальный диплом «Творческая перспектива». Спустя три дня на межзональном конкурсе «Ступень к Парнасу» в Чехове пианисты подтвердили свой высокий уровень — Кузнецов вновь стал лауреатом первой степени, а Хрестина улучшила результат, заняв вторую ступень.

Хореографическое отделение школы также добилось значительных успехов на Всероссийском фестивале-конкурсе «Танцевальная вселенная» в Туле. Сводный ансамбль в категории народного танца получил награды трех степеней, обойдя коллективы из Рязани, Орла и Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.