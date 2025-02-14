У стен Успенского собора в Звенигороде нашли уникальные артефакты

В Звенигородском музее-заповеднике показали найденный при раскопках у стен Успенского собора пробирный камень, представляющий из себя плоскую черную гальку треугольной формы, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.

В его верхней части просверлено отверстие, чтобы, подобно украшению, его можно было подвесить на шнурок. Однако, он служил не для украшения. Этими камнями купцы проверяли подлинность золотых и серебряных монет, а также слитков и украшений.

Существует такое понятие, как штриховая проба, когда «на глаз» определяют количество драгоценного металла в сплаве. Оно зависит от яркости цвета черты, проведенной монетой неизвестной пробы на пробирном камне. Этот способ ювелиры практикуют и по сей день, только для сравнительной пробы пользуются каменным бруском и набором специальных пробирных игл.

Подобные купеческие камни-пробники чаще всего находили при раскопках поволжских городов золотоордынского времени. В подобных же местах это редкая находка, свидетельствующая, что и в столичном средневековом городе тоже велась торговля.

Значимой находкой при раскопках на Звенигородском Городке стала также и русская серебряная монета XIV века с арабской надписью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.