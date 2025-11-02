У пирамид в Гизе открыли Большой Египетский музей

Строительство музея, расположенного near пирамид и Сфинкса, продолжалось с 2005 года и обошлось в 1 млрд долларов. Площадь выставочных пространств составляет 24 тыс. кв. м.

На церемонии открытия присутствовали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, члены королевских семей и премьер-министры других государств. Музей является частью государственной программы по развитию туристической отрасли.

В 12 основных галереях музея представлены артефакты от доисторического периода до римской эпохи. Впервые полностью выставлена коллекция из 5 тыс. предметов из гробницы Тутанхамона. Для улучшения транспортной доступности построена новая станция метро у входа в музей и открыт международный аэропорт Сфинкс в 40 минутах езды.

Музей начнет работу для посетителей 4 ноября. Правительство планирует увеличить поток туристов до 30 млн человек в год к 2032 году.