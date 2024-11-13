Творчество Виктора Попкова вновь представили в Мытищах

«Коллекция нам досталась от семьи художника в 2006 году, с тех пор мы каждый год показываем его работы в нашем учреждении. Имя художника является знаковым в изобразительном искусстве России. Своим творчеством он заложил основы для дальнейшего развития отечественного искусства», — отметила главный хранитель Мытищинского историко-художественного музея Софья Бабайкина.

Множество шедевров из его творческого наследия находится в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее и Государственном музее-заповеднике «Абрамцево. Экспозицию также посетил Юрий Попков — ученик и племянник Виктора Ефимовича, он поделился своими воспоминаниями, рассказал о творчестве художника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.