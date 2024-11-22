Творческий коллектив Лобни принял участие в областном фестивале

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Лобненский ансамбль выступил на фестивале русского народного творчества, организованного министерством культуры Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Народный коллектив «Ансамбль народной песни „Тынды-Рынды“ Дома культуры „Чайка“, принял участие в фестивале „Лучшие. Народные. Наши“ в Подмосковье.

В рамках фестиваля на сцене выступили 450 участников — русских народных коллективов Московской области по направлениям: инструментальное, хореографическое и вокальное.

«Мы очень рады, что нашему коллективу оказана большая честь представлять город Лобня на таком уникальном мероприятии, здорово, что этот фестиваль состоялся при огромном количестве зрителей — около 1500», — поделились артисты ансамбля.

Закончилось мероприятие грандиозным финалом, в котором вокальные коллективы большим сводным хором исполнили известную «Калинку-малинку» под танцевальное сопровождение хореографических коллективов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.