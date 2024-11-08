Творческий коллектив из Истры одержал победу на рейтинговом областном конкурсе
Фото - © Татьяна Прокофьева
Хореографический коллектив «Любо-дорого» структурного подразделения Детской школы искусств «Вдохновение» одержал убедительную победу на рейтинговом Московском областном хореографическом конкурсе «Школьная пора», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Талантливые коллективы из более 20 городов Московской области представили на суд жюри свои хореографические номера.
Истринские девушки боролись за звание лучших в номинации «Классический танец» с сильнейшими коллективами Московской области, включая воспитанников специализированной хореографической школы «Вдохновение», г. Красногорск.
Напомним, основания цель конкурса «Школьная пора» — поддержка талантливых детей, увлеченных хореографией. Этот конкурс также направлен на развитие и популяризацию данного вида искусства в Московской области.
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