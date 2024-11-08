сегодня в 10:10

Творческий коллектив из Истры одержал победу на рейтинговом областном конкурсе

Талантливые коллективы из более 20 городов Московской области представили на суд жюри свои хореографические номера.

Истринские девушки боролись за звание лучших в номинации «Классический танец» с сильнейшими коллективами Московской области, включая воспитанников специализированной хореографической школы «Вдохновение», г. Красногорск.

Напомним, основания цель конкурса «Школьная пора» — поддержка талантливых детей, увлеченных хореографией. Этот конкурс также направлен на развитие и популяризацию данного вида искусства в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.