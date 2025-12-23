Творческий фестиваль «Зимние сны» прошел в Шатурской библиотеке

20 декабря окунуться в сказку смогли гости фестиваля «Зимние сны». В Шатуре городская библиотека на полдня превратилась в фантастическое пространство, где эльфы помогали гостям варить вкусное зелье, а феи делали с детьми волшебные колпачки и короны, мечи и волшебные палочки из бумаги, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь прошел ставший уже традиционным фестиваль «Зимние сны». В этом году он носил название «Однажды в сказке». Организаторы фестиваля использовали десятки метров мишуры и гирлянд, сотни листов картона для оформления локаций. Работала зона угощений от одной из местных кофеен

«Мы с 2018 года проводим наш фестиваль. Продумываем тематику, изготавливаем декорации. Стараемся создать для жителей города праздничное настроение перед Новым годом. Вместе с детьми в нашей бумажной мастерской мы создаем что-нибудь необычное на память. Также на „Зимних снах“ каждый может не только отдохнуть, но и приобрести милые сувениры, сделанные руками мастеров из Шатуры, соседних округов и областей. В этот раз мы собрали 50 специалистов по рукоделию, и раз от раза их количество растет. Все больше творческих людей хотят быть причастными к нашему мероприятию», — поделилась одна из организаторов фестиваля Мария Аскарова.

Все, кто пришел на фестиваль, могли принять участие и в благотворительной акции в помощь мальчику Васе. Несколько лет назад врачи диагностировали у ребенка редкое смертельное заболевание — мышечную дистрофию Дюшенна. Это заболевание приводит к атрофии мышц всего тела. Болезнь прогрессирует постепенно. Неравнодушные люди приобретали номерки и обменивали их на сувениры, специально подготовленные мастерами-ремесленниками.

Помимо ярмарки, на фестивале сотрудники библиотек проводили различные лектории. Культуролог Виктория Ларькина рассказала о том, как справляли праздники представители российской знати. Искусству пантомимы обучала собравшихся гостей куратор театральной студии православного семейного дома «Ихтис» Наталья Семенова. Игровую программу «Однажды в сказке» и забавный интерактив со зрителями провела специалист Молодежного центра Юлия Воробьева

В рамках вечерней программы можно было послушать мелодии, исполненные на арфе Олесей Дмитриевой. А завершился фестиваль балом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.