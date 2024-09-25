Творческие коллективы Подмосковья приглашают поучаствовать в фестивале «София»

Самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из сельских домов культуры и сельских клубов Московской области приглашаются к участию в X юбилейном фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение «Конкурсной программы», которая традиционно проходит в формате Всероссийской сетевой акции. Участники разделены на 2 возрастные категории: детская от 10 до 17 лет и взрослая от 18 лет и старше. Подать заявку и продемонстрировать творческие номера можно до 10 ноября включительно, после чего будут подведены итоги работы жюри и зрительского голосования.

Заявки для участия в конкурсной программе и видеоролики принимаются посредством заполнения анкеты, доступной на сайте, где указана подробная информация о конкурсе. Фестиваль проводится при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, организатором выступает Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

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