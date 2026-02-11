Творческие коллективы из Сергиево-Посадского округа стали лауреатами фестиваля культур и искусств

Среди победителей воспитанники кружка эстрадно-джазового вокала «Экспромт» под руководством Светланы Курчановой. На конкурс педагог подготовила 7 участников, из которых 2 дуэта и семь солистов разных возрастных категорий. Особо выделилась Маргарита Мингалиева, покорившая зрителей своим исполнением как сольных композиций, так в составе дуэта. Другой участник, Алиса Скворцова, стала лауреатом 1 степени в дуэте с Тимофеем Шепелевым и получила сертификат на внеконкурсное поступление в Институт современного искусства Москвы.

Также успеха добился хореографический ансамбль «Контраст» под руководством Марии Чернышовой. Коллектив получил высшую награду фестиваля за номера «Фальшивый жених» и «Переменчивая дружба», а выступления «Ввысь» и «Зоренька» получили приз зрительских симпатий.

Отметим, что конкурс VI Всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур и искусств, детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Град мастеров — Дмитров 2026» состоялся при поддержке Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.