Творческие коллективы из Дубны покорили Международный конкурс искусств

сегодня в 13:18

Юные таланты и профессиональные артисты из Дубны блестяще выступили на X Международном конкурсе искусств «Я в ИСКУССТВЕ» в Москве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Детский фольклорный ансамбль «Вербочка» принял участие в номинации «Вокальное искусство» (народный вокал). Коллектив показал высочайший уровень подготовки:

— Во 2-й возрастной группе (5-6 лет) ансамбль стал лауреатом II степени.

— В 4-й возрастной группе (10-12 лет) ансамбль также завоевал звание лауреата II степени.

Руководитель ансамбля — Трофимова Светлана Евгеньевна, концертмейстер — Заслуженный работник культуры Московской области Кучеренко Сергей Викторович.

Также на конкурсе блестяще выступил Народный коллектив Хор «Русская песня», руководителями которого являются Немцев Владимир Николаевич и Трофимова Светлана Евгеньевна. Хор был удостоен звания лауреата II степени в номинации «Вокальное искусство» (народный вокал).

Поздравляем всех участников, руководителей и наставников с громкими победами! Желаем коллективам дальнейших творческих успехов и побед на международной арене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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