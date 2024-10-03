Творческие коллективы Дзержинского отметят начало сезона музыкальным спектаклем

Музыкальный театр «Этюд» и вокальная студия «Голос» культурно-эстетического центра городского округа Дзержинский открывают новый творческий сезон музыкальной постановкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году отмечается 180-летие со дня рождения великого композитора Николая Римского-Корсакова (1844–1908). В честь этого события был создан музыкальный спектакль, основанный на переписке великого композитора и его музы — Надежды Забелы-Врубель — обладательницы сопрано, солистки частной оперы Саввы Мамонтова.

Жена гениального художника Михаила Врубеля своей творческой и личностной силой вдохновляла Римского-Корсакова на создание новых опер, которые в последствии вошли в золотой фонд мировой культуры.

Спектакль «Римский-Корсаков» пройдет 5 октября в культурно-эстетическом центре городского округа Дзержинский. В нем будут задействованы участники творческих коллективов и учащиеся (12+) культурно-эстетического центра.

В роли Римского-Корсакова выступит Иван Федулов, а в роли Надежды Забелы-Врубель — педагог, руководитель студий и автор сценария — Ольга Антипова. Партия фортепиано — Наталья Латифова. Начало спектакля в 14:00 часов, вход свободный.

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