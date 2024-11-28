Творческие коллективы Домодедово завоевали несколько гран-при
Фото - © Центр культуры и досуга «Импульс»
24 ноября в городе Москва в доме культуры «Гжель» состоялся Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Золотой фламинго», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Городской округ Домодедово представляли коллективы Дома культуры «Русь».
Ученики успешно выступили на конкурсе и завоевали следующие награды: • Лауреат I степени в номинации «Стилизованный танец» — Чиненкова Алина и Шаламова Арина. Номер «Пятки горят». • Дважды Лауреат I и II степени — Хореографический коллектив «Ассорти». • Дважды Лауреат III степени — Хореографический коллектив «Искорки». Также хореографические коллективы «Ассорти» и «Искорки» стали обладателями сертификата на бесплатное участие в Международном фестивале «Золотое сечение», который пройдет в Сочи.
«Поздравляем ребят и руководителя Кличникову Татьяну Сергеевну с заслуженным результатами. Желаем дальнейших творческих побед», — пресс-служба Администрации г. о. Домодедово.
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