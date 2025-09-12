«Творческая лаборатория» Черноголовки отмечает юбилей
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Черноголовка
12 сентября «Творческая лаборатория» городского округа Черноголовка под руководством Натальи Хоменко отмечает 10 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Творческая лаборатория» — это молодежная разновозрастная группа, которая создает и организует школьные и городские мероприятия, конкурсы и квесты. В совместной работе, встречах, беседах и общении проходит всестороннее развитие и социализация детей.
«Творческая лаборатория» совместно с их руководителем — четырежды лауреаты губернаторской премии «Наше Подмосковье» и лауреаты множества международных и всероссийских творческих конкурсов. Многие выпускники студии возвращаются, чтобы помогать в организации, поучаствовать в мероприятиях и просто побыть в атмосфере творчества, тепла и дружбы.
Одно из достаточно значимых мероприятий, организуемых ежегодно, — это конкурс талантов «Юный голос ЧГ». Благодаря этому конкурсу дети всего городского округа получают возможность продемонстрировать широкой публике свои таланты в любом творческом направлении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.