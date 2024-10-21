Творческая команда из Подмосковья стала победителем Всероссийского конкурса

Творческая команда во главе с заслуженным артистом РФ, заслуженным деятелем искусств РФ, художественным руководителем Ивантеевского музыкально-драматического театра Артемом Бибилюровым стала победителем Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства министерства культуры РФ, который проводится Российским фондом культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В конкурсе победила постановка Артема Бибилюрова спектакля «Мы люди» по рассказам А. П. Чехова. Именно этот проект поддержал Российский фонд культуры. Постановка приурочена к 165-летнему юбилею со дня рождения великого русского классика. Во всей России насчитывается всего шестнадцать победителей этого конкурса. Теперь среди них команда Ивантеевского музыкально-драматического театра.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что это уже третий успех Артема Бибилюрова в грантовых конкурсах Российского фонда культуры. Ранее, благодаря поддержке РФК, им были поставлены спектакли «Пассаж в пассаже» по рассказу «Крокодил» Ф. М. Достоевского и «За чем пойдешь, то и найдешь» по трилогии А. Н. Островского «Женитьба Бальзаминова».

Проект будет реализован до конца текущего года в Ивантеевском музыкально-драматическом театре и Пушкинском музыкально-драматическом театре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.