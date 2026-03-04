Туристическая навигация Сергиева Посада стала частью новой экскурсионной программы

Урбанист и художник Михаил Семенов разработал авторскую экскурсию «Дизайн код города» , предлагающую зрителю проследить, как менялся визуальный стиль Сергиева Посада — от старых вывесок и архитектурных деталей до современных навигационных элементов и узнаваемой айдентики, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Маршрут проходит по историческому центру, включая окрестности вокзала, Служнюю слободу и Красногорскую площадь. Точкой сбора будет площадь у торгового центра «Счастливая семья», где участники экскурсии сразу смогут увидеть самую большую вывеску, выполненную Посадским шрифтом «Соколов» в Сергиевом Посаде.

Как рассказал Михаил Семенов Фонду развития г. Сергиев Посад, новая программа адресована всем, кто интересуется тенденциями урбанистики и развитием малых городов. Автор следил за разработкой концепции территориального брендирования, что позволяет ему раскрыть не только графическую, но и смысловую сторону проекта.

Формат прогулки предполагает знакомство с архивными фотоматериалами на планшете, а также дискуссию и обмен мнениями.

Экскурсия «Дизайн код города» пройдет 7 марта в 12:00.

