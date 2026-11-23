В Общественной палате России наградили победителей конкурса. Тульский областной еврейский благотворительный центр «ХАСДЭЙ НЭШАМА» получил спецноминацию «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» за экспозицию «Еврейский самовар».

Средняя школа № 9 из Ефремова получила «Приз зрительских симпатий» за выставку «История быта новосильских казаков».

Участники подали на конкурс 304 заявки. Организаторы допустили до онлайн-голосования 216 видеороликов. Лучшие работы можно посмотреть на видеоканале «Ресурсная среда» в Rutube и ВКонтакте.

Финалисты получили дипломы и подарки, приняли участие в конференции об этнокультурном наследии, посетили мастер-классы и познакомились с опытом московских музеев. Эксперты посоветовали участникам, как привлекать гостей и продвигать проекты в цифровой среде.

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