Церемония награждения премии «Город в лицах» пройдет 26 марта в Театре Эйфмана

Завершено народное голосование за номинантов премии «Город в лицах». 26 марта планируется проведение церемонии награждения в Театре Академии танца Бориса Эйфмана, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Посмотреть церемонию можно будет на официальном сайте издания и в социальных сетях. Вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграмм-канале написал, что в этом году в голосовании участвовало 47 340 человек. А самой популярной номинацией стала «Медицинский работник».

«В тройке лидеров также оказались номинации: „Педагог школьного и дошкольного образования“ и „Детский тренер“», — добавил Пиотровский.

Также он отметил, что петербуржцы являются важной частью для экономического и социального процветания Петербурга, а премия стала уникальным способом для признания заслуг горожан.