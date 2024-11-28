Центральному музею ВВС в Щелкове исполнилось 66 лет

В 1958 году в военном городке Монино на базе аэродрома, помещений мастерских и двух ангаров по инициативе начальника Военно-воздушной академии маршала авиации Степана Акимовича Красовского был создан музей-выставка авиационной техники ВВС при Краснознаменной Военно-Воздушной академии (приказ Главнокомандующего Военно-воздушных сил № 209 от 28 ноября 1958 года), передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Сегодня Центральный музей Военно-Воздушных Сил — Мекка ценителей отечественной авиационной истории. Музей уникален. Коллекция его экспонатов — самая большая в России и одна из крупнейших в мире, в фондах хранится 36 801 музейный предмет: подлинные образцы летательных аппаратов различных типов, авиационные двигатели, вооружение, уникальные фото и редкие документы.

Центральный музей Военно-воздушных сил в Монино бережно хранит историю создания и развития военной авиации России, не имеет аналогов в стране и является одним из ведущих авиационных музеев мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.