Центральная библиотека Красногорска провела интерактив для школьников ко Дню памяти А. С. Пушкина

10 февраля Россия традиционно отмечает день памяти великого поэта, солнца русской поэзии, Александра Сергеевича Пушкина. В честь этой памятной даты в Центральной библиотеке Красногорска прошли интерактивные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, 11 февраля в Центральной библиотеке состоялась увлекательная интерактивная программа «Сказки А. С. Пушкина». Гостями интересной и познавательной встречи стали школьники гимназии № 6. Ребята познакомились с творческим наследием величайшего поэта, Александра Сергеевича Пушкина, его удивительными сказками и поэмами, а также приняли участие в познавательной викторине.

«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма», — писал когда-то Александр Сергеевич Пушкин. Именно эта фраза поэта стала отправной точкой и для нашего фантазийного путешествия в удивительный мир Пушкинских сказок.

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