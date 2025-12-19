Центр культуры Кубинка проводит конкурс елочных игрушек в Одинцовском округе

Жители Одинцовского городского округа могут до 20 декабря подать работы на конкурс «Лучшая елочная игрушка своими руками», который организует центр культуры и творчества «Кубинка», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Центр культуры и творчества «Кубинка» объявил конкурс на лучшую елочную игрушку, выполненную своими руками. Работы принимаются до 20 декабря по адресу: Одинцовский городской округ, Кубинка-8, строение 25. Для участия необходимо передать игрушку администратору учреждения с прикрепленной этикеткой, содержащей контактные данные участника.

Итоги конкурса подведут 21–22 декабря. Награждение победителей и выставка состоятся 23 декабря, в этот же день пройдет гала-концерт на площадке ЦКТ «Кубинка». Победители в каждой возрастной категории получат дипломы и памятные призы.

Режим работы центра — с 9:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (499) 110-20-97. Анонсы, фотоотчеты и сведения о победителях будут опубликованы в социальных сетях ЦКТ «Кубинка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.