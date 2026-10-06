«Центр 800» рассмотрит расширение площадок «Соло на закате» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проект «Соло на закате» (0+) может получить новые площадки в следующем сезоне. Конкретные локации пока не выбраны, сообщает ИА «Время Н» .

Автономная некоммерческая организация «Центр 800» рассматривает возможность расширения списка площадок проекта. Планы на 2027 год зависят от финансирования.

«Мы заинтересованы в том, чтобы проект развивался и появлялся в новых городских локациях. При этом конкретные планы на сезон 2027 года пока не сформированы, поскольку они будут напрямую зависеть от объема финансирования проекта и утвержденного бюджета на следующий год. Поэтому на данном этапе говорить о конкретных новых площадках преждевременно», — сообщили в «Центре 800» в ответе на запрос агентства.

Организаторы выбирают места с удачным видом на закат, которые привлекают горожан и туристов. Этим летом концерты проходили на Нижне-Волжской набережной, в Нижегородском кремле, на Стрелке, набережной Федоровского и других площадках. Общая аудитория составила около 83 тысяч человек.

В рамках фестиваля «Столица закатов» (12+) в 2026 году состоялось около 150 концертов, музыкальных программ и других мероприятий. Их посетило более 525 тысяч человек.

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