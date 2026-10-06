«Центр 800» рассмотрит расширение площадок «Соло на закате» в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде проект «Соло на закате» (0+) может получить новые площадки в следующем сезоне. Конкретные локации пока не выбраны, сообщает ИА «Время Н».
Автономная некоммерческая организация «Центр 800» рассматривает возможность расширения списка площадок проекта. Планы на 2027 год зависят от финансирования.
«Мы заинтересованы в том, чтобы проект развивался и появлялся в новых городских локациях. При этом конкретные планы на сезон 2027 года пока не сформированы, поскольку они будут напрямую зависеть от объема финансирования проекта и утвержденного бюджета на следующий год. Поэтому на данном этапе говорить о конкретных новых площадках преждевременно», — сообщили в «Центре 800» в ответе на запрос агентства.
Организаторы выбирают места с удачным видом на закат, которые привлекают горожан и туристов. Этим летом концерты проходили на Нижне-Волжской набережной, в Нижегородском кремле, на Стрелке, набережной Федоровского и других площадках. Общая аудитория составила около 83 тысяч человек.
В рамках фестиваля «Столица закатов» (12+) в 2026 году состоялось около 150 концертов, музыкальных программ и других мероприятий. Их посетило более 525 тысяч человек.
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