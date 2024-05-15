«Царьград» запустил собственный пиратский кинотеатр

Издание «Царьград» запустило сайт с «трофейными фильмами», на котором показывают иностранные и отечественные картины. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости» , страны, где были сняты ленты, указаны на новом портале с ошибками.

На сайте имеется вкладка «коллекции», где показаны подборки фильмов по разным темам. В этой части ресурса также есть подборка по интересам философа Александра Дугина. Кроме того, на портале имеется перечень кинолент, рекомендуемых настоятелем Храма Троицы Живоначальной Андреем Ткачевым.

«Это пиратский онлайн-кинотеатр с зарубежным кино», — утверждает издание.

На портал с «трофейными фильмами» можно перейти с сайта «Царьграда».